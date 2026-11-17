به درخواست خانواده شهدای دبستان شجره طیبه میناب نشستی با هدف بررسی مشکلات اشتغال و مسکن آنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: بعد از جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه، بیش از ۲۸ نفر از والدین شهدا شغل خود را از دست داده و برای امرار معاش با مشکل رو‌به‌رو شدند.

محمد رادمهر افزود: در این نشست مقرر شد ظرف یک هفته بانک اطلاعاتی کامل و جامعی از خانواده شهدا برای تصمیم گیری بهتر تهیه شود.

مدیرکل سرمایه گزاری استانداری هم در این نشست گفت: این موضوع را با استاندار در میان گذاشته و برای حل مشکلات اشتغال و تسهیلات بانکی خانواده شهدا برنامه ریزی می‌کنیم.

ملک شاهی افزود: دغدغه اشتغال و مسکن خانواده شهدا بزودی رفع می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: همه ظرفیت‌های موجود در شهرستان در اختیار خانواده شهدا قرار می‌گیرد.

برخورداری افزود: خانواده شهدای دانش آموز می‌توانند بصورت رایگان از خدمان مجموعه ورزشی کارگری شهدای شجره طیبه نیز استفاده کنند.

مقرر شد هفته آینده نشستی در بندرعباس با حضور استاندار برای رفع مشکلات اشتغال و مسکن خانواده شهدا برگزار شود.