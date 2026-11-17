کتابخانه‌های عمومی شهرستان نمین با برخورداری از بیش از ۸۰ هزار نسخه کتاب و منابع مکتوب، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای سطح آگاهی جامعه به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، کتابخانه‌های عمومی شهرستان نمین با برخورداری از بیش از ۸۰ هزار نسخه کتاب و منابع مکتوب، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای سطح آگاهی جامعه به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

بر اساس اعلام رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان نمین، این مراکز در سال جاری با ثبت ۴۵ هزار مورد امانت کتاب و برگزاری ۴۵۰ برنامه ترویجی و فرهنگی، خدمات گسترده‌ای به مردم شهرستان ارائه کرده‌اند.