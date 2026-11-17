پیر غلامان و خادمان حسنی برای شرکت دربیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، وارد ارومیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین استقبال از پیرغلامان حسینی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه برگزار شد.

بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، از ۲۶ آبان‌ماه در شهر ارومیه آغاز می‌شود و تا ۲۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

این رویداد با حضور ۵۰۰ پیرغلام و خادم حسینی از ۳۰ استان کشور و ۱۰ کشور خارجی، فرصتی برای گردهمایی ارادتمندان مکتب سیدالشهدا(ع) در دیار دارالاولیای ایران فراهم می‌کند.

ارومیه، شهر عاشقان حسین(ع)، در آستانه میزبانی از پرچمداران عشق و ارادت به خاندان اهل‌بیت(ع) است.