۱۸ هزار و ۲۸۰ لیتر روغن خودرو از ابتدای امسال بین رانندگان کامیون استان خوزستان، دارای کارت هوشمند فعال، برای کمک به کاهش بخشی از هزینه‌های جاری آنان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در راستای حمایت از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا و تأمین بخشی از نیاز‌های مصرفی ناوگان باری، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ هزار و ۲۸۰ لیتر روغن خودرو بین رانندگان کامیون دارای کارت هوشمند فعال در پایانه بار بندر امام خمینی (ره) و شهرک حمل‌ونقل اهواز توزیع شده است.

فواد غزیعلی افزود: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی رانندگان به اقلام مورد نیاز نگهداری ناوگان، کمک به کاهش بخشی از هزینه‌های جاری و ارتقای شرایط فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده و روند توزیع با در نظر گرفتن ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده دنبال می‌شود.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به نقش مهم ناوگان باری در تأمین و جابه‌جایی کالا‌های مورد نیاز کشور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۱ میلیون تن کالا از مبدأ استان خوزستان و از طریق بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه کامیون جابه‌جا شده است که این آمار بیانگر جایگاه راهبردی خوزستان در شبکه حمل‌ونقل کالا و زنجیره تأمین کشور است.

غزیعلی در پایان تأکید کرد: حمایت از رانندگان و تلاش برای فراهم‌سازی زمینه فعالیت مطلوب ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا، از اولویت‌های این اداره‌کل است و پیگیری اقدامات حمایتی و خدمات‌رسانی به فعالان این حوزه با هدف حفظ پویایی ناوگان و استمرار روند جابه‌جایی کالا در استان ادامه خواهد داشت.