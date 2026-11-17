طبق اطلاعیه کدال، نماد معاملاتی ایران خودرو با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات متوقف شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل معاملات بورس، نماد شرکت ایران خودرو حداکثر به مدت دو روز کاری متوقف شده است.

در این اطلاعیه آمده است: به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می‌شود.



بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می‌باشد.