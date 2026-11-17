به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیکر پدر شهید والامقام علیجان حسن زاد در روستای آلو کلاته گرگان تشییع و به خاک سپرده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد خدمات خوبی در زمینه تسهیل و کاهش هزینه‌های ازدواج در استان ارائه می کنند و حمایت بیشتر از آنها می‌تواند به رفع نیازهای جوانان کمک کند.

در مراسم بزرگداشت روز کارشناسان رسمی دادگستری بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در تحقق عدالت، کشف حقیقت و صیانت از حقوق شهروندان تأکید شد.

در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شهرستان کردکوی از خیرین مدرسه ساز قدردانی و برنامه های پیش رو برای نوسازی مدارس در این شهرستان بررسی شد.

مدرسه هوشمند بلال حبشی روستای سعدآباد فندرسک به بهره برداری رسید.

خانه ورزش در مسجد محله شهید جاوید کلاله فعالیت خود را آغاز کرد.