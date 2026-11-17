به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهرداد ستاره گفت: در هفت ماهه امسال ۶۹ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند و ۷۸۵ نفر نیز مصدوم شدند. از مجموع مصدومان حوادث کار ۷۵۶ نفر مرد و ۲۹ نفر زن بودند.

وی اظهار کرد: همه ۶۹ نفر فوتی حوادث کار در هفت ماهه نخست سال جاری مرد بودند که ۲۷ نفر بر اثر سقوط از بلندی ۲۱ نفر در اثر برخورد با جسم سخت، چهار نفر بر اثر برق‌گرفتگی ۱۴ نفر بر اثر سوختگی ۲ نفر بر اثر خفگی و یک نفر نیز در مواجهه با گاز‌های شیمیایی جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به آمار مصدومان حوادث کار در استان هم بیان داشت: در این مدت ۷۸۵ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.