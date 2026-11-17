به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کانون بیان معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، مرحله دانشگاهی پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران را در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌کند.

دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در این رقابت علمی و فرهنگی می‌توانند تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ برای حضور در مسابقات ثبت‌نام کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، هر تیم شرکت‌کننده باید متشکل از چهار دانشجو باشد. با این حال، امکان ثبت‌نام به‌صورت انفرادی یا در قالب تیم‌های دو و سه نفره نیز فراهم شده است و اعضای باقی‌مانده این تیم‌ها از میان سایر ثبت‌نام‌کنندگان تکمیل خواهند شد. همچنین محدودیتی برای حضور دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در این مسابقات وجود ندارد.

در مرحله دانشگاهی این دوره از مسابقات، به تیم‌های اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌کنندگان، گواهی معتبر از سوی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران دریافت می‌کنند.

برگزیدگان مرحله دانشگاهی نیز به مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران راه خواهند یافت.