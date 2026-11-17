آثار سجاد خالقی و زهرا علیدوستی نویسندگان چهارمحال و بختیاری در ۲ بخش داستان کودک و نوجوان و داستان بزرگسالان نامزد دریافت جایزه قلم زرین بیست‌و‌چهارم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،با اعلام اسامی نامزد‌های بیست‌و‌چهارمین دوره جایزه قلم زرین، نام آثار ۲ نویسنده هم‌استانی در جمع ۲۸ نامزد معرفی شده این رویداد ادبی قرار گرفت.

در بخش داستان و رمان بزرگسال، «بغض کهنه برنو» نوشته زهرا علیدوستی بانوی شاعره و نویسنده استان به همراه پنج اثر دیگر، نامزد دریافت این جایزه ملی شد.

علیدوستی این رمان را در ۲۷۸ صفحه و با گویش بختیاری نوشته است که در آن زندگی جوانی کوچ‌نشین به نام بهمن را در دوران رضاخان روایت می‌کند.

رمان بغض کهنه برنو در سال ۱۴۰۴ در انتشارات صاد تهران به چاپ رسید و این اثر پیش از این در چهارمین جایزه ملی «داستان حماسی» به مرحله دوم داوری این رویداد نیز راه یافت.

«پسر سایه‌ها» نوشته سجاد خالقی دیگر نویسنده چهارمحال و بختیاری است که نام آن در فهرست نامزد‌های بخش داستان کودک و نوجوان چهاردهمین جایزه قلم زرین دیده می‌شود.

خالقی در پسر سایه‌ها، روایتی پرکشش در بستر پرآشوب بغداد دوران خلافت عباسی را به خوانندگان عرضه می‌کند، داستان این کتاب بر محور زندگی هرمز، نوجوان پانزده‌ساله‌ای می‌چرخد که پس از مرگ پدر کیمیاگرش، در چنگال حارث حلی، جادوگر بدنام شهر اسیر شده و به خدمتکاری و سرقت کتب خطی وادار می‌شود.

آیین پایانی بیست‌وچهارمین دوره جشنواره قلم زرین، هم‌زمان با روز ملی قلم و با هدف پاسداشت آفرینندگان آثار ارزشمند ادبی، ارج نهادن به تلاش نویسندگان و پژوهشگران و معرفی آثار برگزیده سال در بخش‌های پژوهش و نقد ادبی، شعر بزرگسال، داستان بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و داستان کودک و نوجوان، چهارشنبه ۲۷ آبان برگزار می‌شود.