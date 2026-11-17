ادامه افزایش نسبی دمای هوا تا پنج شنبه (۲۸ آبان) در خراسان جنوبی
دمای هوا تا پنج شنبه (۲۸ آبان) در خراسان جنوبی به طور نسبی افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه الگوی نقشهها و افزایش تدریجی ضخامت جو تا صبح ۵ شنبه دمای هوا به طور نسبی افزایش پیدا میکند و از شدت سرما در طول شب تا حدودی کاسته میشود.
لطفی افزود: امروز شرایط جوی پایدار و آسمان صاف خواهد بود واز فردا با عبور امواج ضعیف از تراز میانی جو در بعضی ساعات افزایش ابر را برای خراسان جنوبی انتظار داریم.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با منفی ۲ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۰ و ۲ درجه سلسیوس ثبت شد.