رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درپی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، گفت: اهتمام ویژه به احیای شعائر دینی، بخشی از میراث ماندگار آن مرجع فقید است که آثار و برکات آن در حوزه‌های علمیه و جامعه تشیع استمرار خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درپی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، در پیامی نوشت: ارتحال فقیه وارسته، مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن عالم ربانی و فقیه برجسته، از چهره‌های کم‌نظیر علمی حوزه‌های علمیه در دوران معاصر بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد. عمق دانش و فقاهت، دقت‌نظر علمی، اهتمام به صیانت از میراث اهل‌بیت علیهم‌السلام و عشق و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت، از ویژگی‌های برجسته شخصیت علمی و معنوی ایشان بود.

دهه‌ها حضور اثرگذار در حوزه علمیه قم، تربیت جمع کثیری از عالمان و فاضلان، دفاع عالمانه از حریم معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و اهتمام ویژه به احیای شعائر دینی، به‌ویژه اقامه و پاسداشت مجالس عزای حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، بخشی از میراث ماندگار آن مرجع فقید است که آثار و برکات آن در حوزه‌های علمیه و جامعه تشیع استمرار خواهد یافت. بی‌تردید فقدان این فقیه بزرگ، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع است.

اینجانب ارتحال این مرجع عالیقدر را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه بیت مکرم و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه عالی‌مقام، رحمت واسعه و علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.