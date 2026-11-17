معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تأمین مالی ۶ هزار همتی نتوانست رشد اقتصادی را محقق کند و اصلاح ساختار تأمین مالی ضروری است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باقری در افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک بیمه با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: برای تحقق این هدف، اقتصاد کشور به حدود ۸ هزار همت منابع مالی نیاز دارد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ هزار همت تأمین مالی انجام شده، اما رشد اقتصادی مورد انتظار محقق نشده است.

وی با تشریح عملکرد ارکان نظام تأمین مالی کشور افزود: در سال ۱۴۰۴ مجموع تأمین مالی اقتصاد از مسیر‌های مختلف به ۵ هزار و ۸۷۶ همت رسید که از این میزان، حدود ۱۰۰ همت از محل سرمایه‌گذاری خارجی و ۲۴ همت از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است.

باقری با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ گفت: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی نیز منفی ۰.۲ درصد بوده است. افزایش نرخ تورم، نااطمینانی‌ها، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و دشواری‌های تأمین مالی از جمله عواملی هستند که بر این وضعیت تأثیر گذاشته‌اند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد درباره عملکرد شبکه بانکی در هفت‌ماهه نخست امسال نیز اظهار کرد: در این مدت ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵.۵ درصد رشد داشته است. از این میزان، بیش از یک‌هزار همت به تأمین مالی کسب‌وکار‌ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و ۲۳.۵ درصد به خانوار‌ها اختصاص داشته است، افزود: عمده‌فروشی نیز حدود ۱۰ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و مابقی در سایر بخش‌های اقتصادی توزیع شده است.

باقری در ادامه به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال، یک‌هزار و ۱۴۶ همت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۶۶ همت بوده است.

وی همچنین با اشاره به رشد تأمین مالی زنجیره‌ای تصریح کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال حدود ۴۰۰ همت تأمین مالی از این مسیر انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ همت بود؛ به این ترتیب تأمین مالی زنجیره‌ای حدود ۱۰.۶ برابر افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام تأمین مالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی اقتصاد به تسهیلات نقدی بانکی متکی است، در حالی که باید با تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی، از تأمین مالی مجزای هر بنگاه عبور کنیم و به سمت تأمین مالی زنجیره تولید حرکت کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به فشاری که تأمین مالی نقدی بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه ابزار‌های تأمین مالی غیربانکی باید در دستور کار قرار گیرد.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در ۱۳ بانک تحت پوشش وزارت اقتصاد، سهامداری کمتر از ۵ درصد در برخی شرکت‌ها و همچنین سهامداری بیش از ۱۰ درصدی بانک‌ها در تعدادی دیگر از شرکت‌ها وجود دارد. ارزش سهام شرکت‌هایی که سهم بانک‌ها در آنها کمتر از ۵ درصد است، حدود ۲۶۰ همت و ارزش سهام شرکت‌هایی که سهم بانک‌ها در آنها بیش از ۱۰ درصد است، حدود ۹۱۴ همت برآورد می‌شود.

وی افزود: ارزش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز، بدون احتساب املاک، زمین و شرکت‌های بورسی، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ همت است؛ ظرفیتی که می‌تواند در مسیر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و تأمین مالی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی کشور خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ هزار همت منابع مورد نیاز بود، اما با وجود تأمین حدود ۶ هزار همت، رشد اقتصادی محقق نشد؛ بنابراین ادامه مسیر فعلی امکان‌پذیر نیست و باید با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد، زمینه تحقق رشد فراهم شود.