مرحله هفتم طرح ملی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، برای صیانت از عرصه‌های کشاورزی و میراث تاریخی با مشارکت یگان‌های حفاظتی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در شهرستان طبس اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از سرمایه‌های ملی در قالب گشت‌های مشترک و اقدامات نظارتی اجرا می‌شود.

برزگر افزود: اجرای این طرح علاوه بر نظارت بر وضعیت اراضی کشاورزی و شناسایی تخلفات احتمالی، فرصتی برای هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حفاظت از عرصه‌های طبیعی، کشاورزی، تاریخی و فرهنگی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش این یگان در اجرای طرح‌های مشترک افزود: نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جریان گشت‌زنی‌های میدانی، وضعیت آثار، محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی را نیز پایش کرده و در صورت مشاهده هرگونه تعرض، دخل و تصرف یا اقدام مغایر با ضوابط حفاظتی، مراتب را برای بررسی و پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: اجرای مرحله هفتم طرح حکاک در شهرستان طبس نیز در راستای تقویت نظارت‌های میدانی، ارتقای هماهنگی بین‌دستگاهی و حفاظت از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند استان انجام شده است.