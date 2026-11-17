معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت مدیریت هماهنگ مصرف برق و گاز در زمستان، خواستار ورود جدی همه دستگاه‌های اجرایی به میدان، کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف انرژی در بخش اداری و تشدید نظارت بر عملکرد مشترکان پرمصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی‌مشهدی، با اشاره به محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها و دشواری تأمین گاز در ماه‌های پیش‌رو، مدیریت اوج بار زمستان را ضرورتی راهبردی برای حفظ پایداری تأمین انرژی دانست و بر لزوم تبدیل برنامه‌های مدیریت مصرف به اقدامات اجرایی، هماهنگ و قابل ارزیابی تأکید کرد.

وی با اشاره به نشست اخیر با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط اظهار داشت: در این نشست، اصلاح ساختار مدیریت مصرف انرژی و ضرورت مشارکت مؤثر همه دستگاه‌ها مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد استانداران، فرمانداران و دهیاران با حضور فعال و نظارت مستقیم در میدان، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف را در سطوح مختلف پیگیری کنند.

مدیریت مصرف با بخشنامه محقق نمی‌شود

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید صرفاً به صدور بخشنامه و ابلاغ دستورالعمل محدود شود، تصریح کرد: رئیس‌جمهور بر نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی نتایج اقدامات تأکید دارد؛ از این‌رو، اجرای برنامه‌های کاهش مصرف باید با پایش مستمر، حضور میدانی و گزارش‌دهی دقیق همراه باشد.

رجبی‌مشهدی کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی را یکی از محور‌های اصلی این برنامه عنوان کرد و افزود: ساماندهی روشنایی‌های غیرضروری، مدیریت تابلو‌های تبلیغاتی و تجاری، کاهش روشنایی‌های مازاد معابر و جاده‌های برون‌شهری و رعایت الگوی مصرف در بخش کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت کنترل مصرف در بخش‌های تجاری و پرمصرف

وی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی گفت: تنظیم ساعات فعالیت و میزان مصرف واحد‌های تجاری، شناسایی و کنترل مشترکان پرمصرف اداری و اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی در مجموعه‌های پرمصرف از جمله استخرها، با همکاری شرکت‌های برق و گاز باید به‌طور جدی دنبال شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین هماهنگی میان بخش برق و گاز را از الزامات مدیریت انرژی در زمستان برشمرد و خاطرنشان کرد: پایش مستمر مصرف، قرائت دوره‌ای کنتور‌ها و شناسایی مشترکان پرمصرف باید در اولویت فعالیت شرکت‌های توزیع برق قرار گیرد تا امکان مدیریت هدفمند مصرف و نظارت مؤثر بر عملکرد مشترکان فراهم شود.

آمادگی برای اجرای سناریو‌های مدیریت بار در بخش خانگی

رجبی‌مشهدی با اشاره به تدوین سناریو‌های مختلف برای مدیریت پیک بار زمستان اظهار داشت: آمادگی برای اجرای برنامه‌های مدیریت بار در بخش خانگی نیز در دستور کار قرار دارد و هرگونه تصمیم در این زمینه پس از نهایی شدن و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در ادامه، مدیریت مصرف در بخش صنعت را نیز از دیگر محور‌های برنامه زمستانی عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی برای تنظیم میزان انرژی تحویلی به صنایع و استفاده از ظرفیت تابلو‌های معاملاتی برق در حال پیگیری است تا مدیریت مصرف این بخش متناسب با شرایط تأمین انرژی و با در نظر گرفتن الزامات پایداری شبکه انجام شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: مدیریت پیک بار زمستان مأموریتی فرابخشی و مسئولیتی مشترک است و عبور مطمئن از شرایط پیش‌رو، مستلزم مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی، همکاری مشترکان، نظارت مستمر و پیگیری میدانی برنامه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات و مصوبات در نهایت به اقدامات ملموس و اثربخش در مدیریت مصرف برق و گاز منجر شود.