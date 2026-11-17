معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین مسائل مشترک دانشگاه‌های کشور دانست و گفت: همه مراکز آموزش عالی ممکن است با پیامد‌های مسئله ناترازی انرژی مواجه شوند و لازم است برای تداوم فعالیت دانشگاه‌ها در شرایط محدودیت احتمالی انرژی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی لازم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جهانبخش دانشیان در نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور که به میزبانی این دانشگاه برگزار شد با اشاره به اقدامات سازمان امور دانشجویان برای ارزیابی وضعیت زیرساختی دانشگاه‌ها در مواجهه با ناترازی انرژی گفت : در چند مرحله از دانشگاه‌های دولتی خواسته‌ایم اطلاعات و گزارش‌های خود را درباره وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای مواجهه با شرایط اضطراری ارائه کنند تا بتوان این اطلاعات را برای برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌ها به دستگاه‌های بالادستی منتقل کرد.

وی با بیان اینکه در این ارزیابی، حدود ۹ تا ۱۰ محور مورد توجه قرار گرفته است، افزود: وضعیت ژنراتور‌های برق، مخازن ذخیره آب، تأمین گاز و شرایط خوابگاه‌ها از جمله مواردی است که از دانشگاه‌ها درباره آنها اطلاعات خواسته شده است.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه تاکنون تنها حدود ۴۰ تا ۴۵ دانشگاه به این درخواست‌ها پاسخ داده‌اند، گفت : لازم است همه دانشگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را به‌موقع ارائه کنند؛ زیرا در صورت بروز شرایط اضطراری، نبود اطلاعات دقیق و یکپارچه می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای مدیریت شرایط را با مشکل مواجه کند.

دانشیان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانشگاه‌های مستقر در مناطق سردسیر کشور افزود : با نزدیک شدن به فصل سرما، دانشگاه‌های مناطق شمالی و سردسیر، به‌ویژه در استان‌های خراسان شمالی، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی، باید در اولویت برنامه‌ریزی و رسیدگی قرار گیرند.

وی ، مشارکت دانشگاه‌های غیردولتی، آزاد، وابسته و سایر مراکز آموزش عالی را در ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت زیرساخت‌ها و آمادگی برای مواجهه با ناترازی انرژی ، خواستار شد تا امکان ارزیابی جامع‌تری از شرایط دانشگاه‌های کشور فراهم شود.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان همچنین حفظ تداوم فعالیت‌ها و خدمات دانشگاهی در شرایط خاص را از دیگر اولویت‌ های مشترک دانشگاه‌های کشور دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی هماهنگ و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دانشگاه‌ها برای عبور از این شرایط تأکید کرد.

دانشیار با اشاره به ضرورت طرح مسائل مشترک دانشگاه‌ها در چنین نشست‌هایی گفت : هدف از برگزاری این جلسات، گفت‌و‌گو درباره مسائل مشترک دانشگاه‌ها و دستیابی به راهکار‌هایی برای حل مشکلاتی است که مجموعه آموزش عالی با آنها مواجه است.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به چالش‌های اجرای طرح نوین تغذیه دانشجویی افزود: اجرای این طرح با مسائل و پیچیدگی‌هایی همراه بوده و بخشی از مشکلات آن همچنان برطرف نشده است. برای اجرای یکی از بخش‌های مالی این طرح، حدود ۱۰ ماه با سازمان برنامه و بودجه مذاکره و پیگیری انجام شد که با وجود امضای تفاهم نامه و حمایت همه جانبه با سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری، همچنان برخی مسائل اجرایی باقی مانده است، اما خوشبختانه در حال رفع شدن هستند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجموعه‌های مسئول در حوزه تغذیه دانشجویی گفت : این طرح، مسیر جدیدی در ارائه خدمات تغذیه ایجاد کرده و طبیعی است که در جریان اجرای آن با مشکلاتی مواجه شویم؛ از این رو، لازم است دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مسئول با تعامل و همفکری، مسائل موجود را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

دکتر دانشیان با تأکید بر اینکه مسئولیت معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها در شرایط فعلی مسئولیتی سنگین و مستمر است، از تلاش و همراهی مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با اجرای طرح تغذیه قدردانی کرد.

لزوم تطبیق انتظارات دانشگاه‌ها با شرایط خاص کشور

دانشیان با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر فعالیت دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در شرایطی فعالیت می‌کنند که کشور با مسائل و محدودیت‌های مختلفی مواجه است؛ با این حال، تلاش شده است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و حضور دانشجویان تداوم داشته باشد.

وی افزود: در چنین شرایطی، لازم است برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها با توجه به اقتضائات موجود انجام شود و انتظارات از نحوه ارائه خدمات نیز متناسب با شرایط کشور مورد بازنگری قرار گیرد. این به معنای نادیده گرفتن مشکلات دانشگاه‌ها نیست، بلکه هدف آن است که با طرح مسائل در نشست‌های مشترک، راهکار‌های عملی برای حل آنها پیدا شود و مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دستگاه‌های بالاتر است، به مراجع مربوط منتقل شود.

دعوت از دانشگاه‌ها برای مشارکت در طرح «ردا» با ۱۱ محور

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به اجرای طرح «ردا» گفت : این طرح با هدف ایجاد یک زیست‌بوم مناسب دانشجویی و فراهم کردن زمینه حمایت‌های متنوع از دانشجویان کشور طراحی شده است و در اجرای آن، مجموعه سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان همکاری و حمایت داشته‌اند.

دانشیان با بیان اینکه طرح ردا به یک محور محدود نمی‌شود، افزود : این طرح دارای ۱۱ محور است که حمایت اعتباری از دانشجویان تنها یکی از بخش‌های آن به شمار می‌رود. در کنار این موضوع، محور‌هایی در حوزه آموزش، پژوهش، مهارت‌آموزی و ... نیز پیش‌بینی شده است.

وی گفت : در حال حاضر، اجرای آزمایشی این طرح در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی تعدادی از دانشگاه‌ها در برخی محور‌های طرح آغاز شده است و پس از بررسی نتایج و ارزیابی عملکرد آن، برنامه‌ریزی برای اعلام عمومی و توسعه طرح انجام خواهد شد.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به پیشنهاد سازمان امور دانشجویان برای مشارکت سایر مجموعه‌های آموزش عالی در این طرح گفت: این طرح پیش‌تر به وزارت بهداشت نیز پیشنهاد شده است و اکنون از دانشگاه‌های دیگر، از جمله دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی، دعوت می‌کنیم پیشنهاد‌ها و ظرفیت‌های خود را برای مشارکت در آن مطرح کنند.

دانشیان تأکید کرد: از پیشنهاد‌های دانشگاه‌ها برای توسعه این طرح و فراهم کردن امکان بهره‌مندی دانشجویان آنها از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده استقبال می‌کنیم. پس از اجرای آزمایشی و بررسی نتایج، دانشگاه‌های علاقه‌مند می‌توانند با اعلام آمادگی، برای پیوستن به این طرح و استفاده از ظرفیت‌های آن اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول، زمینه اجرای گسترده‌تر طرح ردا و ارائه خدمات متنوع‌تر به دانشجویان کشور فراهم شود.