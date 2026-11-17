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حجت الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پیامی درگذشت حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین رستمی در پی ارتحال فقیه وارسته، مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حسین وحید خراسانی (رضواناللهتعالیعلیه) به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال فقیه وارسته، مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حسین وحید خراسانی (رضواناللهتعالیعلیه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
آن عالم ربانی و فقیه برجسته، از چهرههای کمنظیر علمی حوزههای علمیه در دوران معاصر بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام سپری کرد. عمق دانش و فقاهت، دقتنظر علمی، اهتمام به صیانت از میراث اهلبیت علیهمالسلام و عشق و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت، از ویژگیهای برجسته شخصیت علمی و معنوی ایشان بود.
دههها حضور اثرگذار در حوزه علمیه قم، تربیت جمع کثیری از عالمان و فاضلان، دفاع عالمانه از حریم معارف اهلبیت علیهمالسلام و اهتمام ویژه به احیای شعائر دینی، بهویژه اقامه و پاسداشت مجالس عزای حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها، بخشی از میراث ماندگار آن مرجع فقید است که آثار و برکات آن در حوزههای علمیه و جامعه تشیع استمرار خواهد یافت. بیتردید فقدان این فقیه بزرگ، ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه و جهان تشیع است.
اینجانب ارتحال این مرجع عالیقدر را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و بهویژه بیت مکرم و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه عالیمقام، رحمت واسعه و علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
مصطفی رستمی
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها