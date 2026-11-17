فرماندار هوراند با انتقاد از وضعیت نامناسب جاده‌های این شهرستان، بر ضرورت رسیدگی فوری و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود کیفیت و افزایش ایمنی محور‌های مواصلاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیمی در جلسه شورای ترافیک هوراند با اشاره به میزان بالای تردد در محور‌های ارتباطی منطقه اظهار کرد: با وجود اینکه مسیر‌های خروجی اهر محل تردد خودرو‌های سه شهرستان هوراند، کلیبر و خداآفرین و همچنین مسافران استان اردبیل است، اما این مسیر‌ها همچنان جاده فرعی محسوب می‌شود و با توجه به افزایش حجم تردد، دیگر پاسخگوی نیاز‌های منطقه نیستند؛ از این‌رو ارتقای این محور‌ها و متناسب‌سازی ظرفیت جاده‌ها با میزان تردد، ضرورتی جدی است.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای فصل زمستان، تأمین و دپوی به‌موقع شن و نمک و اجرای تمهیدات لازم را برای عملیات زمستانی با هدف حفظ ایمنی تردد و جلوگیری از انسداد و اختلال در محور‌های مواصلاتی شهرستان خواستار شد.

در این جلسه مقرر شد سرعت مجاز در سه محور مواصلاتی شهرستان، متناسب با شرایط موجود جاده‌ها، کارشناسی و پس از جمع‌بندی به‌صورت رسمی اعلام و اجرایی شود.