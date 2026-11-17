مردم شهر مهاباد در ادامه سلسله حضورهای خود در میادین و خیابان‌ها، برای بیش از ۲۶۰ شب متوالی، پیام پشتیبانی از امنیت ملی و نیروهای مسلح کشور را مخابره کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حضور فعال و مستمر اقشار مختلف مردم در خیابان‌ها و میادین، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ملت و نهادهای حاکمیتی است. با وجود چالش‌های اقتصادی، حضور شبانه شهروندان در میادین، پیامی روشن از حمایت از وطن و دفاع از تمامیت ارضی ایران است.

این مشارکت مردمی، با وجود سختی‌های معیشتی، از طریق صرف زمان در ساعات شب و حضور در میادین عمومی، تداوم یافته است تا بر نقش خود به عنوان پشتیبان نیروهای مسلح و مسئولان کشور تأکید کنند.