دو مربی و شش ورزشکار چهارمحال و بختیاری در دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور حضور خواهند داشت.

حضور مربی و ووشوکار چهارمحال و بختیاری در لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور

حضور مربی و ووشوکار چهارمحال و بختیاری در لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عرفان صفرپور، مربی هیئت ووشو استان، پس از عملکرد موفق در دور رفت به‌عنوان سرمربی تیم هیئت ووشو استان البرز، با دعوت باشگاه هیئت ووشو مهاباد، هدایت این تیم را در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان بر عهده گرفت.

همچنین محمدمهدی طاهری، مانی کریمی، سیدصدرا مقدسیان و حسام‌الدین احمدزاده چهار ووشوکار استان هستند که در ترکیب تیم مهاباد به میدان خواهند رفت.

استاد رضا ترابیان نیز به‌عنوان مربی تیم هیئت ووشو استان البرز انتخاب شده و صدرا طیبی و علی کریمی، دو ووشوکار دیگر استان، در ترکیب این تیم حضور خواهند داشت.

دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور، هفته نخست آذر در آکادمی ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.