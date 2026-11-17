به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در آیین پایانی یازدهمین دوره جشنواره خاتم، مریم یزدان‌پناه، عضو نوجوان کانون استان بوشهر، در فهرست ۱۴ استعداد شایسته حمایت از منظر هیئت داوران قرار گرفت.

در بخش کودک و نوجوان این دوره از جشنواره، ۵۱۸ اثر به دبیرخانه ارسال شد که ۳۷۹ اثر از سوی اعضا و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه شده بود. پس از بررسی آثار، ۲۶ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافت.

در بخش ویژه حمایت از استعداد‌های داستان‌نویسی، ۱۴ نفر از صاحبان آثار کودک و نوجوان که از نگاه داوران، با وجود راه نیافتن به فهرست برگزیدگان اصلی، ظرفیت و شایستگی لازم برای حمایت و پرورش ادبی را داشتند، معرفی شدند. مریم یزدان‌پناه از استان بوشهر نیز در این فهرست قرار گرفت و جایزه این بخش از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به استعداد‌های معرفی‌شده اهدا خواهد شد.

این بخش با هدف توجه به استعداد‌های نوظهور و حمایت از نویسندگانی طراحی شده است که آثارشان ظرفیت رشد و بالندگی بیشتری دارد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم فعالیت ادبی نوجوانان و حضور مؤثر آنان در عرصه داستان‌نویسی کشور باشد.

یازدهمین جشنواره خاتم با محوریت موضوعی سیره و شخصیت پیامبر اکرم (ص) برگزار شد. هیئت داوران این دوره نیز در بیانیه پایانی خود بر اهمیت مطالعه و پژوهش درباره سیره پیامبر (ص) و توجه هم‌زمان به ساختار و عناصر داستان تأکید کردند و پیوند پژوهش و خلاقیت ادبی را زمینه‌ساز خلق روایت‌هایی جذاب و ماندگار دانستند.