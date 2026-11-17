در راستای تشدید نظارت‌های زیست‌محیطی و کنترل منابع آلاینده، تیم پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، از چند واحد صنعتی و تولیدی در محور یزد تا مهریز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان این بازدیدها، یک واحد شن و ماسه و تولید پودر میکرونیزه واقع در منطقه کنجکوه مهریز و همچنین دو واحد تولید آسفالت و آهک در محور جاده بافق مورد بررسی و پایش زیست‌محیطی قرار گرفتند.

در این بازدیدها، وضعیت فعالیت واحد‌ها و میزان رعایت الزامات و ضوابط زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت و مستندات لازم از جمله تصاویر و فیلم‌های مربوط به وضعیت واحد‌ها تهیه شد.

بر اساس نتایج بررسی‌ها و مستندات جمع‌آوری‌شده، در صورت احراز تخلف و آلودگی زیست‌محیطی، اقدامات قانونی لازم مطابق ضوابط و مقررات برای برخورد با واحد‌های آلاینده انجام خواهد شد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با تأکید بر تداوم پایش‌های میدانی، اعلام می‌کند نظارت بر فعالیت صنایع و برخورد قانونی با منابع آلاینده با هدف صیانت از سلامت شهروندان و حفظ محیط زیست استان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود