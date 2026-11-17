محمد اسحاق دار از ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن خبر داد و گفت: در انتظار پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان بر تعهد کشورش به ادامه تلاش‌های میانجیگری بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ تأکید کرد.

اسحاق دار در یک نشست خبری افزود که دولت پاکستان منتظر پاسخ واشنگتن به آخرین پیشنهاد ایران است.

وزیر خارجه اکستان همچنین تأیید کرد که در دیدار با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، تأکید کرده است که گفت‌و‌گو تنها راه حل مسائل و جلوگیری از تشدید تنش است.

او همچنین اظهار کرد پس از امضای توافق‌نامه سه‌جانبه بین عربستان، ترکیه و پاکستان در ماه اوت گذشته، با میزبانی پاکستان برای نشست بعدی، توافق شده است.

اسحاق دار گفت: «این کمیته در پایان این ماه (نوامبر) تشکیل جلسه خواهد داد و ما امیدواریم که این جلسه در اسلام آباد برگزار شود.»

او ابراز امیدواری کرد که این پیمان علاوه بر سه عضو، به نفع سایر کشور‌ها نیز باشد و گفت: «پس از تکمیل تأسیس پیمان در حدود یک سال، در‌های عضویت جدید باز خواهد شد.»

او توضیح داد که درخواست‌های عضویت از کشور‌هایی که با اصول اتحاد موافق هستند، بررسی خواهد شد.