سند برنامه اقدام همکاری مشترک حقوقی و قضایی ایران و روسیه تا سال ۱۴۰۷ به امضاء رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل فدراسیون روسیه رسید.

امضاء سند برنامه اقدام همکاری مشترک حقوقی و قضایی ایران و روسیه

امضاء سند برنامه اقدام همکاری مشترک حقوقی و قضایی ایران و روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، «اصغر جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی کل کشور که با هدف شرکت در یازدهمین نشست اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی و دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی بهترین رویه‌های آمبودزمانی به مسکو سفر کرده است، در دیدار با «الکساندر گوتسان» دادستان کل فدراسیون روسیه، ضمن امضاء این سند، راهکار‌های توسعه مناسبات دوجانبه را بررسی کرد.

در این دیدار که کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو، منصور آقامحمدی معاون همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی کل کشور و اعضای هیات‌های حقوقی و قضایی دو کشور حضور داشتند، اصغر جهانگیر ضمن تمجید از مواضع اصولی و سازنده روسیه در قبال جنگ تحمیلی چهل روزه آمریکایی-صهیونی علیه ایران، پیام‌های مقامات عالیرتبه روسی به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و حمایت این کشور از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و سازمان ملل را در خور قدردانی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این مواضع روسیه را زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه در مقابله با یکجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل عنوان کرد.

جهانگیر همچنین با اشاره به نقش نهاد‌های نظارتی در حمایت از حقوق شهروندان و سلامت اداری، رسالت سازمان بازرسی کل کشور در این راستا را یادآور شد.

الکساندر گوتسان، دادستان کل روسیه نیز گفت: برنامه اقدام که در این آیین به امضا می‌رسد، حوزه‌های کلیدی همکاری‌های مشترک در دو سال آینده را تعیین خواهد کرد.

وی افزود: یکی از زمینه‌های ویژه همکاری ما، رایزنی‌های کارشناسی در زمینه دیجیتالی‌کردن فعالیت‌های نظارتی خواهد بود، به ویژه استفاده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات و شناسایی حوزه‌های پرخطر که مستعد بروز فساد هستند.