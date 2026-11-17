به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداو سیما؛ رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر ضرورت حفظ سهمیه قانونی جامعه عشایری، از پیگیری‌های جدی و مستمر برای رفع موانع سامانه‌ای و اصلاح مشکلات موجود در روند تخصیص و توزیع آرد یارانه‌ای این قشر خبر داد.

جهانبخش میرزاوند، رئیس این سازمان، در نشست ویدئوکنفرانسی با حضور معاونان، مدیران ستادی و استانی سازمان و مدیران‌عامل شرکت‌های تعاونی عشایری سراسر کشور، به بررسی دقیق وضعیت تأمین و توزیع آرد عشایر پرداخت.

او در این نشست با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته با وزارت کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر دستگاه‌های مسئول، اظهار داشت: مشکلات ایجادشده در روند دریافت سهمیه آرد برای برخی خانوار‌های عشایری با جدیت در حال پیگیری است و تمامی تلاش‌ها بر این است که با هماهنگی دستگاه‌های متولی، موانع موجود برطرف و دسترسی جامعه عشایری به سهمیه قانونی خود تسهیل شود.

تلاش برای حفظ سرانه و افزایش سهمیه

میرزاوند با تأکید بر اهمیت حقوق جامعه عشایری، خاطرنشان کرد: شرایط خاص معیشتی، فعالیت مستمر در حوزه دامداری، پراکندگی جغرافیایی و ماهیت کوچ‌نشینی، نیاز‌های متفاوتی را در تأمین آرد این جامعه ایجاد کرده است که لزوماً باید در سیاست‌گذاری‌ها و فرآیند‌های اجرایی لحاظ گردد.

او با اشاره به پیگیری‌های سازمان برای حفظ سرانه ۱۲ کیلوگرمی آرد عشایر و تلاش جهت افزایش آن، تصریح کرد که اولویت اصلی سازمان، جلوگیری از هرگونه کاهش سهمیه و اطمینان از توزیع عادلانه میان خانوار‌های واجد شرایط است.

اصلاح مغایرت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های جدید

رئیس سازمان امور عشایر در ادامه به محور‌های فنی و اجرایی پیگیری‌ها اشاره کرد و گفت: اصلاح مغایرت‌های اطلاعاتی و رفع مشکلات ناشی از اجرای سامانه‌های جدید از جمله اولویت‌های سازمان است.

او افزود: «شناسایی دقیق خانوار‌های عشایری و به‌روزرسانی اطلاعات باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ خانوار واجد شرایطی به دلیل ناهماهنگی‌های اطلاعاتی یا محدودیت‌های ناشی از کوچ، از دریافت سهمیه خود محروم نگردد.»

میرزاوند همچنین بر ضرورت توسعه نظام یکپارچه اطلاعات عشایر و هماهنگی کامل با سامانه ملی توزیع آرد تأکید کرد تا زمینه اصلاح فرآیند‌ها و تسهیل دسترسی خانوار‌های عشایری فراهم شود.

شفافیت در عملکرد تعاونی‌ها و مسئولیت مدیران استانی

میرزاوند در بخشی از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی فرآیند توزیع، شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و استفاده از اطلاعات دقیق و قابل استناد تأکید کرد.

او با ابلاغ دستور به مسئولان ادارات استانی، بر لزوم پیگیری مستمر و مستندسازی دقیق تمامی مسائل و مغایرت‌های مربوط به سهمیه آرد تأکید نمود تا با هماهنگی دستگاه‌های متولی، روند رسیدگی و رفع موانع با سرعت بیشتری صورت گیرد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در پایان خاطرنشان کرد که این سازمان پیگیری مشکلات تأمین و توزیع آرد را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد و تمام توان خود را برای اصلاح ناهماهنگی‌های موجود به کار خواهد گرفت تا ضمن حفظ حقوق جامعه عشایری، امکان دسترسی منظم، عادلانه و به‌موقع خانوار‌ها به سهمیه آرد فراهم گردد.