مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: هدف نهایی فعالیت‌های ورزشی دانشگاه‌ها این است که ورزش از یک برنامه فوق‌برنامه فراتر رفته و به بخشی از فرهنگ و سبک زندگی دانشجویان تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر زارعی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در آیین افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه ارومیه، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این دانشگاه، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در دانشگاه ارومیه حضور دارم و برگزاری دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی در این دانشگاه، اتفاق ارزشمندی است.

وی با اشاره به فلسفه برگزاری المپیاد‌های ورزشی دانشجویی افزود: این رویداد‌ها فرصتی برای گردهمایی دانشجویان و ایجاد فضایی پویا، سالم و بانشاط است و می‌تواند زمینه تقویت روحیه جمعی و توجه بیشتر دانشجویان به سلامت جسمی را فراهم کند.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه سلامت جسمی در کنار توانمندی علمی و تخصصی دانشجویان اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: اگر قرار است دانشجویان به نیرو‌های متخصص و توانمند آینده کشور تبدیل شوند، باید در کنار سلامت فکری و علمی، از سلامت جسمی و نشاط نیز برخوردار باشند.

زارعی بر ضرورت تداوم فعالیت‌های ورزشی دانشجویان تأکید کرد و گفت: دانشجویان باید بخشی از زمان خود را به ورزش و حفظ سلامت جسمی اختصاص دهند و این موضوع نباید صرفاً به مناسبت برگزاری المپیاد‌ها یا سایر رویداد‌های ورزشی محدود شود.

وی با اشاره به اهمیت ورزش منظم در میان دانشجویان اظهار کرد: دانشجویانی که سه روز در هفته به‌صورت منظم ورزش می‌کنند، باید مورد تشویق قرار گیرند و امیدواریم سایر دانشجویان نیز به این جمع بپیوندند و ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: دانشجویانی که ورزش را به‌صورت منظم دنبال می‌کنند، می‌توانند با دعوت و تشویق دوستان و همکلاسی‌های خود، زمینه گسترش این فرهنگ را فراهم کنند تا ورزش ابتدا به یک فرهنگ رایج در دانشگاه‌ها و سپس به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه ورزش نباید صرفاً به‌عنوان بخشی از برنامه‌های فوق‌برنامه دانشجویان تلقی شود، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما این است که ورزش جایگاه خود را در زندگی دانشجویان پیدا کند و به یک عادت و بخش جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی آنان تبدیل شود.

زارعی در پایان با آرزوی موفقیت برای دانشجویان شرکت‌کننده در دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه ارومیه، گفت: امیدوارم در کنار ورزش، همیشه شاد، پرنشاط و سرزنده باشید و لبخند همیشه بر لبانتان باشد.