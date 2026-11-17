نخستین جشنواره ملی فن بیان و گویندگی «نوا» با برگزاری آرت‌کمپ دو روزه آموزشی-رقابتی و همچنین برگزاری آیین اختتامیه این رویداد و معرفی برگزیدگان هشت بخش مختلف در دو شاخه فردی و کانون‌های فرهنگی دانشجویی به کار خود پایان داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آرت‌کمپ و رقابت حضوری نخستین جشنواره ملی فن بیان و گویندگی «نوا» روز‌های ۲۴ و ۲۵ آبان‌ به همت جهاددانشگاهی هنر و با مشارکت معاونت‌های آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و مجموعه واوخوان در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در نخستین روز این رویداد، بیش از ۳۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان و مهمانان از ۵۲ دانشگاه کشور در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران حضور یافتند و رقابت‌ها از ساعت ۸ صبح با پذیرش شرکت‌کنندگان و برگزاری مراحل داوری آغاز شد.

داوری آثار و اجرا‌های شرکت‌کنندگان در چهار سالن مجزا و در هشت بخش رقابتی انجام شد. در بخش دوبله فیلم و انیمیشن و اجرای تلویزیونی، ایوب آقاخانی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و مدرس دانشگاه، به همراه ابراهیم شفیعی، بازیگر و دوبلور، داوری اجرا‌ها را برعهده داشتند.

در بخش خوانش نریشن، داوود نماینده، گوینده، بازیگر و دوبلور پیشکسوت و معصومه احسانیان، صداپیشه و مدیر دوبلاژ، به ارزیابی شرکت‌کنندگان پرداختند. فیروزه آدابی و نگین خواجه‌نصیر، گوینده، بازیگر، نریتور، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه نیز داوران بخش‌های پادکست و گویندگی رادیو بودند. همچنین در بخش خوانش شعر و داستان، مجتبی حیدری، گوینده رادیو، مهدی خلیلی، نویسنده، گوینده و محقق و حسن همایی، شاعر و گوینده رادیو ایران، داوری اجرا‌ها را برعهده داشتند.

هم‌زمان با رقابت‌های اصلی، سه کارگاه جانبی با موضوع‌های فن بیان و گویندگی، بهداشت و آموزش صدا و اکران انیمیشن و دوبله با حضور سعید شیخ‌زاده برگزار شد. همچنین مهدی باصولی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی، به همراه جمعی از مدیران کل حوزه آموزش از روند برگزاری رقابت‌ها و بخش‌های مختلف جشنواره بازدید کردند.

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی فن بیان و گویندگی «نوا» نیز روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و حضور شرکت‌کنندگان، مسئولان جهاددانشگاهی، وزارت علوم، صداوسیما و مدیران فرهنگی و جمعی از فعالان حوزه گویندگی و دوبلاژ برگزار شد.

در این مراسم، محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، سمانه عنبری، مدیرکل راهبری امور فرهنگی و رامین جانی‌پور، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی جهاددانشگاهی، یوسف اسکندری، مشاور عالی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرشید شکیبا، مدیر واحد دوبلاژ سیما، شهراد بانکی، رئیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و محمود پوربافرانی، مدیر دفتر همکاری‌های علمی و ارتباطات بین‌الملل جهاددانشگاهی حضور داشتند.

تأکید بر تداوم ارتباط با استعداد‌های شناسایی‌شده در جشنواره

رئیس جهاددانشگاهی هنر، در مراسم اختتامیه با قدردانی از استقبال گسترده دانشجویان و مشارکت دانشگاه‌های کشور، تأکید کرد که اختتامیه جشنواره نوا پایان ارتباط برگزارکنندگان با شرکت‌کنندگان نیست، بلکه نقطه آغاز برنامه‌ریزی برای حمایت و همراهی با استعداد‌های شناسایی‌شده است.

امین مختاری با اشاره به رسالت جهاددانشگاهی در ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و پیوند استعداد‌ها با بازار کار، از اعلام آمادگی مجموعه‌هایی برای همکاری با شرکت‌کنندگان در زمینه‌هایی همچون خوانش کتاب، تولید پادکست و گویندگی خبر داد. فراهم‌کردن امکان استفاده از استودیو، ایجاد کانال‌های پادکست، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی در سراسر کشور و اتصال شرکت‌کنندگان به واحد‌های این نهاد برای همکاری در حوزه‌های گویندگی و تبلیغات، از جمله برنامه‌های مطرح‌شده برای تداوم حمایت از برگزیدگان و سایر شرکت‌کنندگان بود.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز در سخنانی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از حضور در فعالیت‌های دانشجویی و مواجهه با دشواری‌های سخنرانی در جمع، بر اهمیت یادگیری و رشد از دل تجربه‌ها تأکید کرد.

محمود علیگو با بیان اینکه هم برنده‌شدن و هم برنده‌نشدن می‌تواند فرصتی برای رشد باشد، از شرکت‌کنندگان خواست از فرصت حضور در کنار استادان و فعالان حرفه‌ای و همچنین ارتباط و تعامل با یکدیگر بهره ببرند و با شکل‌دادن به گروه‌ها و مجموعه‌های دانشجویی، زمینه همکاری‌های تازه و فعالیت‌های حرفه‌ای مشترک را فراهم کنند.

وی همچنین با اشاره به سابقه برگزاری دوره‌های پیشین مسابقات فن بیان در جهاددانشگاهی، ابراز امیدواری کرد جشنواره نوا نیز زمینه ورود استعداد‌های جوان به عرصه گویندگی و فعالیت‌های رسانه‌ای را فراهم کند.

بزرگداشت داوود نماینده در اختتامیه جشنواره

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، بزرگداشت استاد داوود نماینده، گوینده و دوبلور پیشکسوت بود. در این بخش، فرشید شکیبا، مدیر واحد دوبلاژ سازمان صداوسیما و استاد داوود نماینده به ایراد سخنرانی پرداختند و در ادامه، به پاس بیش از ۶۰ سال فعالیت هنری وی در عرصه گویندگی، دوبله و اجرا؛ نشان ویژه نوا به او اهدا شد.

معرفی برگزیدگان بخش فردی جشنواره نوا

در بخش فردی و در رشته گویندگی رادیو، پرهام مردانی از تهران رتبه نخست، علیرضا مجمع‌الصنایع از تهران رتبه دوم و ریحانه زنگنه نیازآبادی از مشهد رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش اجرای پادکست، هانیه رسولیان از کاشان، مائده ابویسانی از تهران و علیرضا میرزازاده از گیلان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش خوانش شعر، فرزانه میرزاخانی هفشجانی از شهرکرد رتبه نخست، زهرا مودب از مشهد رتبه دوم و مریم زیبنده از همدان رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش خوانش داستان، شقایق مهرابی از تهران رتبه اول، آناهیتا کاظمی از پیشوا رتبه دوم و مریم محمدی از البرز رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش اجرای تلویزیونی، مصطفی صالحی سده از اصفهان، مائده احمدی از گلستان و داوود جغتایی از خراسان رضوی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش دوبله فیلم، فاطمه نصرتی از تهران رتبه نخست، زهرا رضایی از قزوین رتبه دوم و ابوالفضل رضازاده از اردبیل رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش دوبله انیمیشن، مصطفی عادلی‌نیا از تهران، مهدیه جعفریان از تهران و فائزه سادات هاشمی از دامغان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش خوانش نریشن نیز عسل عباسیان از لرستان رتبه نخست، صبورا بی‌پروا از مشهد رتبه دوم و نوا نصرت‌پور از تهران رتبه سوم را کسب کردند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، به نفرات اول تا سوم هر بخش به ترتیب ۲۵، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد که با حمایت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی این مبالغ افزایش یافت.

معرفی کانون‌های برگزیده بخش دانشجویی

در بخش کانون‌های علمی و فرهنگی دانشجویی و در رشته پادکست، کانون شعر و ادبیات دانشگاه شاهد تهران به‌عنوان کانون برگزیده و کانون قرآن و عترت دانشگاه خواجه‌نصیر تهران به‌عنوان کانون شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش اجرای تلویزیونی، کانون همیاران علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کرج عنوان کانون برگزیده را کسب کرد. در بخش خوانش نریشن، کانون رسانه دانشگاه شاهد تهران و در بخش دوبله انیمیشن، کانون رسانه دانشگاه ارومیه و کانون گویندگی و فن بیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌عنوان کانون‌های شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین در بخش گویندگی رادیو، کانون نماوا جهاددانشگاهی اصفهان عنوان کانون شایسته تقدیر را به دست آورد.

به کانون‌های برگزیده ۳۰ میلیون تومان و به کانون‌های شایسته تقدیر نیز هر یک ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی اختصاص یافت.

نخستین جشنواره ملی فن بیان و گویندگی «نوا» با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و رسانه‌ای دانشجویان و ایجاد زمینه ارتباط میان استعداد‌های دانشگاهی و عرصه حرفه‌ای، در هشت بخش گویندگی رادیو، اجرای پادکست، خوانش شعر، خوانش داستان کوتاه، اجرای تلویزیونی، دوبله فیلم، دوبله انیمیشن و خوانش نریشن و در دو بخش فردی و کانون‌های علمی و فرهنگی دانشجویی برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.