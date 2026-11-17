استان اردبیل در حوزه اشتغال‌زایی برای مددجویان زندان، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ موفقیتی که در کنار کسب رتبه چهارم کشوری در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از ظرفیت زندان‌ها برای توانمندسازی، مهارت‌آموزی و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، استان اردبیل در حوزه اشتغال‌زایی برای مددجویان زندان، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ موفقیتی که در کنار کسب رتبه چهارم کشوری در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از ظرفیت زندان‌ها برای توانمندسازی، مهارت‌آموزی و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه حکایت دارد.

اشتغال مددجویان علاوه بر ایجاد درآمد و افزایش امید به زندگی، زمینه بازپروری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز فراهم می‌کند.

بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در جریان بازدید از کارگاه‌ها و ظرفیت‌های اشتغال زندان مرکزی اردبیل گفت: توسعه اشتغال زندانیان عامل بازاجتماعی‌شدن و بهبود معیشت خانواده‌ها است و زندانیان نیازمند همراهی نهاد‌ها و فعالان اقتصادی است.

وی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی زندانیان و مهیا کردن شرایط بازگشت سازنده آنان به جامعه، اظهار کرد: گسترش اشتغال زندانیان علاوه بر کمک به اجتماعی‌شدن دوباره و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان، نقش مهمی در بهبود معیشت خانواده‌های زندانیان دارد و تحقق این هدف به همراهی و مشارکت تمام نهاد‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیلبا اعلام آمادگی برای ارائه نیاز‌ها و ظرفیت‌های اشتغال زندان‌ها در کارگروه اشتغال استان، بر بهره‌گیری از توان واحد‌های تولیدی، جذب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از امکانات موجود برای گسترش فرصت‌های شغلی و مهارت‌آموزی زندانیان تأکید کرد.