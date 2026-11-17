به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر اجرایی کلان‌طرح نصر و مدیر گروه جهادی حقوقدانان مهر رضوی، از برگزاری پنجاه و دومین اعزام این طرح در روستای گل افرا از توابع شهرستان بندرگز خبر داد و گفت: در این برنامه دو گروه بینایی‌سنجی و حقوقی از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ در منطقه مستقر بودند و به ارائه خدمات به مردم پرداختند.

عاصمه علیخانی با اشاره به خدمات بخش سلامت افزود: در این برنامه ۱۲۰ نفر از خدمات بینایی‌سنجی و معاینات تخصصی رایگان بهره‌مند شدند.

وی گفت : هدف ما تسهیل دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها و رفت‌وآمدهای آنان است.

علیخانی با اشاره به خدمات حقوقی افزود: تلاش ما این است که اختلافات ملکی و خانوادگی مردم با مشاوره صحیح و ترویج گفت‌وگو و صلح و سازش، پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی حل‌وفصل شود، این رویکرد می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و جلوگیری از صرف وقت و هزینه مردم مؤثر باشد.