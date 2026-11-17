برق ۸ حلقه چاه غیر مجاز دارای انشعاب غیر مجاز و۱۳ چاه دارای تخلف مازاد الگوی مصرف، در چهارمحال و بختیاری قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: مانور مشترک مدیریت آب و برق با محوریت هوشمند سازی و مدیریت تلفات انرژی بصورت بر خط برگزار شد که در آن ۸ چاه غیر مجاز دارای انشعاب برق غیرمجاز و ۱۳ مورد چاه دارای تخلف مازاد الگوی مصرف، قطع و چاه‌های غیر مجاز مسدود سازی شد.

وی افزود: این مانور با همکاری شرکت اب منطقه‌ای استان و شرکت توزیع نیروی برق با هدف تقویت هماهنگی بین دو مجموعه برای برخورد با چاه‌های غیر مجاز، چاه‌های دارای اضافه برداشت، چاه‌های دارای انشعاب برق غیر مجاز و حفاری‌های غیر مجاز اجرا شد.

فرهزاد خاطر نشان کرد: صنعت برق در قالب برنامه‌های هفتگی ۲ روز را به اجرای مانور‌های مقابله با استفاده غیر مجاز برق اختصاص داده است که هدف آن کاهش تلفات و برخورد با موارد مصرف غیر مجاز و بد مصرفی است.