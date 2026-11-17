نخستین رویداد تولیدی نوجوانان هنرمند با عنوان دیدار و با شعار ارادت نوجوانان هنرمند به امام رضا (ع) ، با حضور ۴۰۰ دانش‌آموز هنرمند در حرم مطهر رضوی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی مدیر باشگاه‌های رشد نوجوان امید، با تشریح اهداف این رویداد گفت: این برنامه با هدف تکمیل چرخه تربیت و رسیدن به مرحله تولید آثار هنری در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وحید عظیمی افزود: این رویداد که از ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با حضور ۴۰۰ دانش‌آموز از ۱۸ استان کشور انجام می‌گیرد.

وی گفت: شرکت‌کنندگان از نوجوانان فعال و برگزیده باشگاه‌های امید کشور هستند که طی دو سال گذشته، فرایند آموزشی و تربیتی مستمری را در مراکز رشد امید حوزه هنری پشت سر گذاشته‌اند.

مدیر باشگاه‌های رشد نوجوان امید با اشاره به سوابق فعالیت این نوجوانان در مناسبت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: این دانش‌آموزان در پنج رشته هنری شامل نقاشی، عکاسی، فیلم‌سازی، شعر و بازی‌سازی به فعالیت می‌پردازند.

عظیمی با تأکید بر اهمیت مرحله تولید، گفت:هدف اصلی رویداد دیدار، تکمیل فرایند آموزش و تربیت هنری نوجوانان و فراهم کردن فرصت تجربه عملی تولید حرفه‌ای در کنار استادان و هنرمندان شاخص کشور است.

وی خاطرنشان کرد: طی این سه روز، علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های تولیدی نیز پیش‌بینی شده است تا نوجوانان بتوانند آموخته‌های خود را به اثر هنری تبدیل کنند.

مدیر باشگاه‌های رشد نوجوان امید همچنین به حضور استادان برجسته در این رویداد اشاره کرد و گفت: نوجوانان در رشته‌های مختلف از آموزش و تجربه اساتیدی همچون سیدمحمدرضا میری، مجلسی، براتی، شاهی، اسلام‌زاده، نعمت‌اللهی و شرافت بهره‌مند خواهند شد و فرصت ارتباط مستقیم با فعالان حرفه‌ای حوزه هنر را خواهند داشت.