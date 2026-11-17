به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه، پهپادهای رزمی سپاه، بامداد امروز طی عملیاتی دقیق و در پاسخ به تداوم نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران از سوی پهپادهای ارتش متجاوز آمریکا و در ادامه عملیات‌های موفق پدافندی و جنگ الکترونیک سپاه در رهگیری، انهدام و به غنیمت گرفتن پهپادهای سری MQ و MQM-170، یک سامانه راداری متعلق به نیروهای متجاوز آمریکا در پایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین را هدف قرار دادند.

این اقدام در چارچوب مقابله با تحرکات خصمانه نیروهای آمریکایی در منطقه صورت گرفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید می‌کنند که تداوم تجاوز به حریم هوایی کشور و استفاده از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی منطقه برای اقدامات خصمانه علیه ایران، بدون پاسخ نخواهد ماند و مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.