تلاش نیرو‌های راهداری و برق برای رفع خسارت‌های سیلاب در مناطق عشایری و دهستان‌های احمدفداله و دره‌کاید شهرستان دزفول ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیلاب اخیر به راه‌های ارتباطی و شبکه برق مناطق عشایری احمدفداله و دره‌کاید دزفول خسارت وارد کرد؛ خسارت‌هایی که از روز‌های نخست، تلاش نیرو‌های راهداری و شرکت توزیع برق برای رفع آنها همچنان ادامه دارد.

منطقه احمدفداله در حدود ۲۵۰ کیلومتری مرکز استان، منطقه‌ای کوهستانی و سخت‌گذر است که دسترسی به آن با دشواری‌هایی همراه است.

بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب، بخش‌هایی از راه‌های ارتباطی این منطقه را تخریب کرد و به شبکه برق نیز آسیب رساند؛ موضوعی که زندگی روزمره مردم و عشایر را با مشکلاتی مواجه کرد.

در پی این حادثه، نیرو‌های راهداری از روز‌های نخست برای بازگشایی و ترمیم مسیر‌های آسیب‌دیده در منطقه مستقر شدند. پس از آن نیز تیم‌های عملیاتی برق با حضور در منطقه، عملیات تعمیر شبکه و رفع اختلالات را آغاز کردند.

دهستان احمدفداله از توابع بخش شهیون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری دزفول واقع شده است که ۵۳ روستا دارد و بخش عمده این روستا‌ها عشایری هستند.