مسابقه استعدادیابی شعر طنز «پیش‌حلقه» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تازه ادبی، در قالب همکاری مشترک رادیو صبا و دفتر طنز حوزه هنری، نخستین گام خود را برای کشف استعداد‌های نوپا در حوزه هنری برمی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، نخستین قسمت از مسابقه استعدادیابی شعر طنز «پیش‌حلقه»، حاصل همکاری مشترک رادیو صبا و دفتر طنز حوزه هنری، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ ضبط می‌شود.

مسابقه «پیش‌حلقه» با هدف شناسایی استعداد‌های نوظهور در عرصه شعر طنز و ایجاد فرصتی برای حضور شاعران جوان در معتبرترین محافل ادبی کشور طراحی شده است.

این رویداد بستری را فراهم می‌آورد تا شرکت‌کنندگان با ارائه آثار خلاقانه و طنزآمیز خود، توانمندی‌های ادبی‌شان را در بوته آزمایش بگذارند.

بر اساس این گزارش، برگزیدگان این رقابت پس از ارزیابی داوران و کسب امتیاز لازم، جهت نقش‌آفرینی در «در حلقه رندان» ، که از بزرگ‌ترین محافل شعر طنز کشور محسوب می‌شود، معرفی خواهند شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این فراخوان می‌توانند آثار خود را از طریق بخش «در حلقه رندان» در تارنمای رادیو صبا به نشانی radiosaba.ir و یا سامانه هدهد به نشانی hodhod.irib.ir بارگذاری نمایند.

«پیش‌حلقه» گامی در جهت کشف صدا‌های تازه و پیوند استعداد‌های نوپا با فضای حرفه‌ای شعر طنز کشور است.

نخستین قسمت این برنامه روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ از ساعت ۱۰ الی ۱۶ در محل دفتر طنز حوزه هنری تهیه می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان در این رویداد آزاد است.