وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی استان خراسان رضوی، موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری این استان با کشور‌های همسایه شرقی و شمال شرقی را فرصتی ارزشمند برای گسترش مناسبات منطقه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و توسعه «دیپلماسی فناوری» را یکی از محور‌های قابل پیگیری در این استان ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست کنترل طرح های ارتباطی استان خراسان رضوی با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان در پیشبرد برنامه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: اجرای اقدامات و برنامه‌های این حوزه بدون هم‌افزایی و تعامل نزدیک با مجموعه مدیریت استان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و شهر مشهد در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور افزود: این استان از جمله مناطق پیشرو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بخشی از این پیشرفت حاصل تعامل نزدیک و قابل تقدیر مدیریت استان و مجموعه مدیریت شهری است؛ ظرفیتی که می‌تواند در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با مقایسه روند توسعه ارتباطات در مشهد و تهران تصریح کرد: با وجود ظرفیت شرکت‌های فعال در تهران، این شهر به‌تدریج با فقر ارتباطی مواجه شده است؛ در حالی که سرعت پیشرفت پروژه‌ها در مشهد نشان می‌دهد تعامل مؤثر مدیریت استان و مجموعه شهری تا چه اندازه در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اهمیت دارد.

آمادگی وزارت ارتباطات برای حمایت از «دیپلماسی فناوری» در خراسان رضوی

وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی استان خراسان رضوی، موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری این استان با کشور‌های همسایه شرقی و شمال شرقی را فرصتی ارزشمند برای گسترش مناسبات منطقه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و توسعه «دیپلماسی فناوری» را یکی از محور‌های قابل پیگیری در این استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی فناوری از ابتدای فعالیت در وزارت ارتباطات یکی از محور‌های اصلی این وزارتخانه بوده است، گفت: این رویکرد همچنان با جدیت دنبال می‌شود و سفر اخیر به دوحه برای شرکت در اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، به همراه بخش عمده‌ای از معاونان وزارتخانه نیز در همین راستا انجام شد؛ سفری که با هدف حضور فعال در عرصه بین‌المللی، دفاع از حقوق کشور و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه همکاری با کشور‌های منطقه صورت گرفت.

هاشمی با تأکید بر اینکه موقعیت راهبردی خراسان رضوی و ظرفیت‌های اقتصادی، ارتباطی و فناوری این استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری با کشور‌های شمالی و شرقی کشور باشد، افزود: این ظرفیت‌ها امکان نقش‌آفرینی مؤثر استان در گسترش مناسبات بین‌المللی حوزه فناوری را فراهم می‌کند و لازم است «دیپلماسی فناوری» نیز به محور‌های همکاری و پیگیری مدیریت استان اضافه شود.

وزیر ارتباطات با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای پشتیبانی از این رویکرد تصریح کرد: در حوزه اختیارات و منابع موردنیاز، وزارت ارتباطات آمادگی دارد از برنامه‌های استان حمایت کند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه یکپارچگی معماری فناوری اطلاعات کشور با تفویض اختیار به استان‌های دارای ظرفیت منافاتی ندارد، افزود: معماری حوزه فناوری اطلاعات باید یکپارچه باشد، اما این موضوع مانع تفویض اختیار به استان‌هایی که ظرفیت لازم را دارند، نیست. این دو رویکرد کاملاً قابل جمع هستند و تفویض اختیار می‌تواند به تسریع اجرای برنامه‌ها کمک کند. وزارت ارتباطات نه‌تنها با این رویکرد مشکلی ندارد، بلکه از آن استقبال می‌کند.

تأکید بر تسریع راه‌اندازی پارک فاوا و تکمیل فیبر نوری مشهد

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به موضوع راه‌اندازی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان، بر ضرورت تسریع در اجرای این برنامه تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که بتواند روند راه‌اندازی پارک فاوا را سرعت ببخشد، مورد حمایت وزارت ارتباطات است و پیگیری مؤثر استاندار و همکاران استانی می‌تواند به پیشبرد این فرایند کمک کند.

هاشمی همچنین با اشاره به پروژه توسعه فیبر نوری در مشهد، خواستار تسریع در تکمیل این پروژه شد و اظهار کرد: مشهد به‌عنوان چشم‌وچراغ کشور در این حوزه، باید هرچه سریع‌تر به پوشش گسترده‌تری از فیبر نوری دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه پیشرفت پروژه فیبر نوری مشهد می‌تواند الگویی برای سایر شهر‌ها و کلان‌شهر‌های کشور باشد، افزود: با اقداماتی که انجام شده و شتاب گرفتن فعالیت شرکت مخابرات و اپراتور‌های دارای پروانه ارتباطی، انتظار داریم این پروژه هرچه زودتر به نتیجه برسد تا در فرصت باقی‌مانده از دولت چهاردهم، بتوانیم سایر شهر‌ها را نیز برای تسریع در اجرای برنامه‌های ارتباطی همراه کنیم.

ضرورت رفع موانع و تسریع در فراخوان پارک فاوا

وزیر ارتباطات در بخش پایانی این نشست، با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده درباره رفع برخی موانع اجرایی و افزایش اختیارات در مجموعه پارک فاوا، توضیح داد: در مواردی که نیازمند تغییر در سازوکار‌های اساسنامه‌ای است، موضوع باید در هیئت امنا مطرح و تصویب شود؛ چراکه مرجع تصمیم‌گیری درباره تغییرات اساسنامه، هیئت امناست و وزارتخانه آمادگی دارد موارد مشخص را از این مسیر پیگیری کند.

هاشمی با اشاره به موانع و دشواری‌های پیش‌روی دولت چهاردهم، ابراز امیدواری کرد با برقراری آرامش و امنیت در کشور، زمینه لازم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود؛ چراکه توسعه در گرو آرامش، صلح و امنیت است.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال برای همکاری‌های منطقه‌ای

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با استقبال از توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در این استان، توسعه این زیرساخت‌ها را برای ارائه سرویس به کشور‌های منطقه و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ضروری عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرا و پیگیری منظم پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان خراسان رضوی، برای اجرای هر پروژه و طرحی که به توسعه زیرساخت‌های این حوزه در خراسان رضوی و شرق ایران کمک می‌کند اعلام آمادگی کرد.

در پایان این جلسه نیز تفاهم نامه‌ای بین بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت زیرساخت و استاندار خراسان رضوی به منظور راه اندازی قطب مرکز داده امام رضا (ع) در مشهد به امضا رسید.