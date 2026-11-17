رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، پیشران جدید تأمین مالی در بازار سرمایه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صیدی با اشاره به نقش نظام مالی در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: در دهه‌های گذشته نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، منابع و تعداد کارخانه‌ها از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی کشور‌ها محسوب می‌شدند، اما در یکی دو دهه اخیر، کیفیت نظام مالی نیز به یکی از عوامل مهم توسعه‌یافتگی اقتصاد‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: کشور‌های توسعه‌یافته از دو ویژگی مهم برخوردارند؛ نخست توانمندی نظام بانکی و دوم ظرفیت نظام مالی در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین. در همین راستا، پروژه‌هایی که در وزارت اقتصاد دنبال شده، بر توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای ظرفیت نظام مالی متمرکز بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش بازار‌های مالی در رشد اقتصادی گفت: فناوری‌های نوین در بازار‌های مالی این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه‌های خرد جامعه جمع‌آوری و به سمت پروژه‌های بزرگ اقتصادی هدایت شوند؛ فرآیندی که از مسیر تشکیل سرمایه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

صیدی با اشاره به دستاورد‌های نهاد‌های مالی در حوزه فناوری‌های جدید تصریح کرد: در این نمایشگاه، همکاران ما در نهاد‌های مالی بخشی از دستاورد‌های خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین برای تأمین مالی معرفی می‌کنند.

وی هوش مصنوعی را یکی از محور‌های جدی تحول در بازار سرمایه دانست و افزود: استفاده از هوش مصنوعی در شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و شرکت‌های بورسی به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و این مجموعه‌ها در این زمینه به دستاورد‌های قابل توجهی رسیده‌اند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه ابزار‌های تأمین مالی، زمینه تشکیل سرمایه‌های کلان و هدایت منابع به سمت پروژه‌های بزرگ اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی کشور فراهم شود.