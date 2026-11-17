

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

آن عالم جلیل‌القدر، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تعلیم و ترویج معارف عمیق اسلامی و مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) سپری کرد و با جایگاه رفیع علمی، فقاهت و معنویت خود، منشأ خدماتی ماندگار به حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا مخبر دزفولی

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران