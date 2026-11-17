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محمدرضا مخبردزفولی رئیس فرهنگستان علوم در پیامی درگذشت حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض مینمایم.
آن عالم جلیلالقدر، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تعلیم و ترویج معارف عمیق اسلامی و مکتب اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) سپری کرد و با جایگاه رفیع علمی، فقاهت و معنویت خود، منشأ خدماتی ماندگار به حوزههای علمیه و جامعه اسلامی بود.
از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان، صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدرضا مخبر دزفولی
رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران