به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در ایستگاه هواشناسی، هم اکنون در روستایی ییلاقی اسب وونی شهرستان تالش برف به شدت می بارد و فضای روستا و راه های این منطقه کوهستانی مرتفع را سفید پوش کرده است.

بر اساس نقشه های هواشناسی، بارش برف در مناطق کوهستانی گیلان و باران در مناطق جلگه ای استان امروز همچنان ادامه دارد.