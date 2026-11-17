رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عزم جدی ایران و ارمنستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی، از افزایش تردد کامیون‌ها در مرز دو کشور به حدود ۳۰۰ دستگاه خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و پایانه‌های مرزی با هدف تسهیل مبادلات تجاری دو کشور در حال انجام است.

افزایش تردد کامیون‌ها در مرز ایران و ارمنستان به ۳۰۰ دستگاه در روز

افزایش تردد کامیون‌ها در مرز ایران و ارمنستان به ۳۰۰ دستگاه در روز

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دیدار با وزیر زیرساخت جمهوری ارمنستان با تأکید بر اولویت توسعه روابط و همکاری‌های دوجانبه گفت: ایران و ارمنستان در شرایط مختلف ثابت کرده‌اند که دو کشور دوست هستند و برای تقویت همکاری‌ها عزم جدی دارند.

وی با اشاره به برگزاری موفق کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان افزود: در این کمیسیون به توافقات مهمی دست یافتیم و هفته گذشته نیز هشت کمیته تخصصی و کارگروه تشکیل شد که حاصل آن امضای هشت سند همکاری میان دو کشور بود.

پورمحمدی با اشاره به توسعه همکاری‌های مرزی و ترانزیتی دو کشور اظهار کرد: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، موضوع تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز بررسی شد و امروز می‌توانیم اعلام کنیم که تعداد تردد کامیون‌ها به حدود ۳۰۰ دستگاه رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر عزم جدی دو دولت برای تبدیل مرز نوردوز به مرزی نمونه در تردد کامیون‌ها گفت: در بخش زیرساختی نیز اقدامات مهمی در حال انجام است؛ جاده جلفا به مرز نوردوز در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود تا ماه آینده به پایان برسد. در طرف ارمنستان نیز عملیات ساخت جاده تا ایروان در دست اجراست.

وی ادامه داد: پایانه مرزی ایران در حال توسعه است و در طرف ارمنستان نیز پیمانکار اجرای پروژه، ایرانی است. همچنین برنامه‌ریزی شده است طی چند ماه آینده سه پس‌کرانه در این محدوده احداث شود تا ظرفیت خدمات‌رسانی و تردد تجاری افزایش یابد.

پورمحمدی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌ها در هفته گذشته و میزبانی ایران از هیئت ارمنستانی در روز جاری گفت: این دیدار‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دو دولت برای گسترش روابط و تقویت همکاری‌های اقتصادی است.

وزیر زیرساخت جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به سفر کاری خود به ایران گفت: این دومین سفر کاری من به ایران است و امیدواریم در ادامه، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف بیش از پیش توسعه پیدا کند.