به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نادر پورارشد، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، از پیگیری مستمر و جدی اجرای تفاهم‌نامه تأمین مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای تحقق سیاست‌های رفاهی دانشگاه و حمایت از کارکنان در حوزه مسکن، اقدامات مؤثری برای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه در استان انجام شده است.

پورارشد با اشاره به طرح حمایت رفاهی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تأمین مسکن افزود: پس از طرح این موضوع از سوی مسئولان دانشگاه و امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی و هم‌راستا شدن آن با طرح نهضت ملی مسکن، دانشگاه آزاد اسلامی استان با هماهنگی و حمایت سازمان مرکزی و همراهی مسئولان استانی، اجرای مفاد تفاهم‌نامه را با جدیت دنبال کرد.

وی افزود: با حمایت‌های استاندار و همکاری مدیران کل وقت و فعلی راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، معاونان و کارشناسان این مجموعه، گام‌های اساسی برای عملیاتی شدن طرح برداشته شده است؛ به‌گونه‌ای که براساس ارزیابی مسئولان ذی‌ربط در سازمان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری از استان‌های پیشرو و موفق در اجرای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

تعیین پلاک‌های سهم دانشگاه و گذراندن مراحل تفکیک اسناد اراضی

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با تشریح آخرین وضعیت اراضی موضوع تفاهم‌نامه گفت: در حال حاضر پلاک‌های مربوط به سهم دانشگاه آزاد اسلامی و سهم اداره کل راه و شهرسازی استان مشخص شده و سند مادر اراضی نیز در مرحله تفکیک قرار دارد که امیدواریم در آینده نزدیک، اسناد رسمی مفروزی و تک‌برگ این اراضی صادر و پس از آن، فرآیند انتقال سهم دانشگاه انجام شود.

وی گفت: مطالعات مربوط به عملیات آماده‌سازی اراضی توسط مشاور طرح انجام شده و مجری اجرای این عملیات نیز در قالب تفاهم‌نامه دیگری میان دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشخص شده است.

براساس این تفاهم‌نامه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری مسئولیت اجرای عملیات آماده‌سازی اراضی را برعهده خواهد داشت.

پورارشد خاطرنشان‌کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان هم در همین راستا مجوز‌های لازم را برای انعقاد قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اخذ کرده و پیگیری‌ها برای ورود به مرحله اجرایی و آغاز عملیات آماده‌سازی اراضی در حال انجام است.