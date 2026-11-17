به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، در جریان بازدید از اراضی ساحلی شهرستان عباس‌آباد باهمراهی دادستان و فرمانداراین شهرستان از اقدامات گسترده در راستای آزادسازی سواحل وصیانت ازاراضی ملی خبرداد.

خزایی اظهارکرد: یکی از مطالبات مهم مردم رفع تصرف ازاراضی ساحلی و مقابله باتجاوز به حریم دریاست که خوشبختانه طی هشت ماه گذشته، باپیگیری و همراهی دادستان وفرماندار شهرستان عباس‌آباد وهمکاری مجموعه منابع طبیعی اقدامات مؤثر و قابل‌توجهی دراین زمینه انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت در سه شهر کلارآباد، سلمانشهر و عباس‌آباد حدود ۲۰ کیلومتر از نوار ساحلی آزادسازی شده و در مجموع بیش از ۱۱۱ هزار مترمربع از اراضی موردتعرض، رفع تصرف و به طبیعت بازگردانده شده است. همچنین حدود ۲.۵ کیلومتر جاده و پیاده‌راه ساحلی احداث شده که گامی مؤثر درراستای ارتقای دسترسی عمومی به سواحل محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر همچنین ازشناسایی حدود ۲۰ هکتارازاراضی شن و ماسه‌ای و رهاشده درضلع جنوبی حریم دریا درشهرستان عباس‌آبادخبر داد و گفت: این اقدام زمینه شناسایی و صیانت ازظرفیت‌های ارزشمند ملی رافراهم کرده و می‌تواند در راستای حفظ منافع عمومی و بازگرداندن سرمایه‌های طبیعی به چرخه بهره‌مندی مردم و کشور مؤثر باشد.

وی با قدردانی ازهمراهی دستگاه قضایی، فرمانداری و مجموعه منابع طبیعی، بر استمرارروند آزادسازی سواحل، صیانت از اراضی ملی و احقاق حقوق عامه تأکیدکرد.