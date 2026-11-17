تیم ملی کاراته کشورمان برای شرکت در دومین دوره رقابت‌های جام جهانی در دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان راهی چین شد و از روز جمعه به مصاف رقبا می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره رقابت‌های جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان لغایت اول آذر ماه در شهر هانگژو چین برگزار می‌شود و تیم ملی کاراته کشورمان شب گذشته، دوشنبه ۲۵ آبان ماه تهران را به مقصد هانگژو ترک کرد.

تیم ایران در دو بخش کومیته مردان و کاتا و کومیته زنان عازم چین شد.

علی اصغر آسیابری، محمود نعمتی، مرتضی نعمتی، مهدی عاشوری، صالح اباذری، امیرعباس بیگ محمدلو، مهدی گنج‌زاده و اسماعیل معتمدی در بخش مردان

سجاد گنج‌زاده، سرمربی

فاطمه زهرا سعیدآبادی، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، حنانه صالحی و آتنا محبوب‌بشری در بخش کومیته بانوان

پگاه زنگنه، سرمربی.

فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا رضایی در بخش کاتای تیمی بانوان

محسن آشوری دبیرکل فدراسیون بعنوان سرپرست تیم اعزامی حضور دارد.

برنامه رقابت‌ها بدین شرح است:

جمعه ۲۹ آبان: رقابت‌های کاتا تیمی بانوان و کومیته آقایان

شنبه ۳۰ آبان: رقابت‌های کومیته بانوان و کاتا آقایان

یکشنبه یک آذر ماه: رقابت‌های کسب مدال برنزو فینال کاتا و کومیته بانوان و آقایان