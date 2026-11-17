به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان سرشماری میدانی عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در تویسرکان پایان یافت و هم اکنون ماموران در حال تجمیع اطلاعات جهت ارسال به مراجع بالاتر جهت برنامه ریزی‌ها برای این شهرستان هستند.

حسن جوادطلب معاون فنی سرشماری ثبتی مبنایی تویسرکان با بیان اینکه سرشماری ثبتی مبنایی تویسرکان با انجام ۱۸۶۰ خانوار در ۲۲ روز انجام شد گفت: این مهم با ۳ مامور در ۶ حوزه شهری و ۱۲ حوزه روستایی انجام شد

در روش ثبتی مبنایی داده‌های جمعیتی و مسکن از داده‌های دستگاه‌هایی همچون وزارت راه، آموزش و پرورش و ثبت احوال تجمیع و برای رفع اطلاعات ناقص و یا راستی آزمایی تنها چند منطقه از هر شهرستان به صورت میدانی سرشماری می‌شود.

از کارکرد‌های مهم نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تطبیق امکانات و خدمات عمومی متناسب با میزان و تغییرات جمعیتی مناطق مختلف است.