رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تولید بیش از ۸۰۰ همت حق بیمه در کشور، از تغییر رویکرد صنعت بیمه و تقویت نقش آن در تأمین مالی اقتصاد و توسعه خدمات دیجیتال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی رضایی در افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به تغییر رویکرد صنعت بیمه در سال‌های اخیر اظهار کرد: صنعت بیمه در گذشته عمدتاً بر پوشش یک نوع ریسک متمرکز بود و حدود ۷۰ درصد فعالیت این صنعت به بیمه درمان اختصاص داشت، اما در یکی دو سال اخیر توجه بیشتری به ظرفیت‌های صنعت بیمه برای ایفای نقش در تأمین مالی پروژه‌های کشور شده است.

وی افزود: در این مدت تلاش شده است صنعت بیمه نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کند و همکاری میان صنعت بیمه و بازار سرمایه برای ارائه خدمات و محصولات بیمه‌ای جدید شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که این بخش اکنون سهمی حدود ۲۵ درصدی از صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده است.

رضایی با اشاره به ورود محصولات جدید به صنعت بیمه گفت: توسعه محصولات بیمه‌ای جدید از جمله اتفاقات مهمی است که در مسیر تحول این صنعت دنبال شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۰ همت خسارت از سوی صنعت بیمه به مردم پرداخت شده است، افزود: این پرداخت‌ها شامل خسارت‌های ناشی از جنگ و سایر خسارت‌های تحت پوشش بیمه بوده است.

وی همچنین از تولید بیش از ۸۰۰ همت حق بیمه در کشور خبر داد و گفت: رشد حق بیمه تولیدی نیز به بیش از ۳ درصد رسیده است.

رضایی با اشاره به گستردگی پوشش بیمه درمان و خودرو در کشور اظهار کرد: در این دو حوزه بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند و یکی از برنامه‌های اصلی بیمه مرکزی، تحول دیجیتال با هدف کاهش مراجعات حضوری مردم به دفاتر بیمه و فراهم کردن امکان دریافت آنلاین خدمات بیمه‌ای است.

وی در پایان با اشاره به همکاری صنعت بیمه با بازار سرمایه تصریح کرد: همکاری‌های خوبی میان بازار سرمایه و صنعت بیمه شکل گرفته است و پیش‌بینی می‌کنیم یکی از محصولات یا خدمات جدید حاصل از این همکاری تا دو روز آینده رونمایی شود.