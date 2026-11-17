مدیر کل امور اقتصادی استانداری از دستگاه‌های متولی خواست مشکلات احتمالی در ثبت اطلاعات خانوار‌ها در سامانه سیما را به استانداری گزارش دهند تا برای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل اقتصادی استانداری از ساماندهی توزیع آرد یارانه‌ای روستاییان و عشایر با اجرای سامانه سیما خبر داد و گفت: خانوار‌هایی که تا مهلت تعیین‌شده سهمیه خود را از طریق این سامانه دریافت نکنند، از سهمیه ماه‌های آینده نیز محروم خواهند شد.

تادیا صداقت افزود: پیش از اجرای این طرح، برخی افراد به‌ناحق از سه محل سهمیه آرد دریافت می‌کردند، اما با اجرای سامانه سیما، دریافت آرد برای هر خانوار از یک محل ساماندهی شده است.

وی با بیان اینکه توزیع آرد باید بدون خطا، انحراف و تخلف انجام شود، افزود: هرگونه مشکل فنی و نرم‌افزاری سامانه باید از سوی دستگاه‌های مربوط در استان بررسی و در صورت نیاز با هماهنگی مرکز کشور پیگیری شود.

صداقت همچنین از دستگاه‌های متولی، از جمله شرکت غله، امور عشایر و تعاون روستایی خواست مشکلات احتمالی در ثبت اطلاعات خانوار‌ها را به استانداری گزارش دهند تا برای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری، با اشاره به تکمیل نشدن ثبت‌نام بخشی از جامعه روستایی و عشایری در سامانه سیما گفت: خانوار‌های جامانده باید با مراجعه به قرارگاه‌های تشکیل‌شده در فرمانداری‌ها، هرچه سریع‌تر اطلاعات خود را ثبت کنند؛ چرا که تأمین و توزیع آرد این خانوار‌ها بر اساس سامانه انجام می‌شود.

وی افزود: برای ثبت‌نام، اطلاعات هویتی سرپرست خانوار، شماره کارت بانکی فعال، تعداد افراد تحت تکفل و نشانی محل سکونت باید در سامانه ثبت شود.