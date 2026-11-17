به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی، ارتحال فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (ره) را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و حوزه‌های علمیه دانست و مجاهدت‌های علمی و معنوی آن عالم ربانی در پاسداری از معارف نورانی اهل‌بیت (ع) را ستود.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال ملکوتی فقیه ژرف‌اندیش، عالم ربانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و احیاگر معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، ضایعه‌ای بزرگ و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، ساحت فقاهت و مرجعیت شیعه و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است. آن فقیه وارسته و اسوه تقوا و پارسایی، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه عمیق در معارف اسلامی، تحقیق و تدریس علوم اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، صیانت از حریم ولایت و امامت و تربیت عالمان و فاضلان حوزه‌های علمیه سپری کرد و با برخورداری از مقامات والای علمی و معنوی، منشأ خدماتی ماندگار در پاسداشت میراث گران‌سنگ تشیع و تعظیم شعائر دینی شد.

بی‌تردید، سالیان متمادی مجاهدت علمی، دقت نظر کم‌نظیر در استنباط احکام شرعی، تبیین معارف ناب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و اهتمام عمیق آن مرجع بصیر به احیای شعائر و معارف ولایی، میراثی گران‌بها و ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه و جهان تشیع به یادگار نهاده است؛ میراثی که چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر علم، ایمان، بصیرت و پاسداری از حریم مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) خواهد بود. اینجانب، این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم، ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، بیت شریف مکرم ایشان و عموم شیعیان و ارادتمندان آن فقیه فقید تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را برای آن عالم ربانی مسئلت داشته و امیدوارم حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی همچنان از میراث علمی و معنوی آثار و شاگردان آن مرجع عظیم‌الشأن بهره‌مند باشند.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی