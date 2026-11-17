پیام تسلیت رئیس شورای تبلیغات اسلامی در پی ارتحال آیتالله وحید خراسانی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی (ره) را ضایعهای بزرگ برای جهان اسلام و حوزههای علمیه دانست و مجاهدتهای آن عالم ربانی در پاسداری از معارف نورانی اهلبیت (ع) را ستود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی، ارتحال فقیه ژرفاندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی (ره) را ضایعهای بزرگ برای جهان اسلام و حوزههای علمیه دانست و مجاهدتهای علمی و معنوی آن عالم ربانی در پاسداری از معارف نورانی اهلبیت (ع) را ستود.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
ارتحال ملکوتی فقیه ژرفاندیش، عالم ربانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع و احیاگر معارف نورانی اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام)، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوانالله تعالی علیه)، ضایعهای بزرگ و ثلمهای جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه، ساحت فقاهت و مرجعیت شیعه و عموم ارادتمندان مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) است. آن فقیه وارسته و اسوه تقوا و پارسایی، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه عمیق در معارف اسلامی، تحقیق و تدریس علوم اهلبیت (علیهمالسلام)، صیانت از حریم ولایت و امامت و تربیت عالمان و فاضلان حوزههای علمیه سپری کرد و با برخورداری از مقامات والای علمی و معنوی، منشأ خدماتی ماندگار در پاسداشت میراث گرانسنگ تشیع و تعظیم شعائر دینی شد.
بیتردید، سالیان متمادی مجاهدت علمی، دقت نظر کمنظیر در استنباط احکام شرعی، تبیین معارف ناب اهلبیت (علیهمالسلام) و اهتمام عمیق آن مرجع بصیر به احیای شعائر و معارف ولایی، میراثی گرانبها و ماندگار در تاریخ حوزههای علمیه و جهان تشیع به یادگار نهاده است؛ میراثی که چراغ راه نسلهای آینده در مسیر علم، ایمان، بصیرت و پاسداری از حریم مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) خواهد بود. اینجانب، این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم، ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزههای علمیه، بیت شریف مکرم ایشان و عموم شیعیان و ارادتمندان آن فقیه فقید تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را برای آن عالم ربانی مسئلت داشته و امیدوارم حوزههای علمیه و جامعه اسلامی همچنان از میراث علمی و معنوی آثار و شاگردان آن مرجع عظیمالشأن بهرهمند باشند.
محمد حسین موسی پور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی