مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از آغاز تولید زودهنگام روزانه حدود ۱۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از چاه شماره ۹ میدان گازی گورزین قشم خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در آستانه فصل سرد سال افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمدرضا راستی امروز (سه‌شنبه، ۲۶ آبان) در آیین افتتاح و بهره‌برداری زودهنگام توسعه روسطحی میدان گازی گورزین قشم، درباره شرایط دشوار اجرای این طرح بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد و با وجود وقوع جنگ ۱۲ روزه و پس از آن جنگ ۴۰ روزه و تداوم شرایط خاص کشور، با تلاش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران و پیمانکار طرح به مرحله تولید زودهنگام رسید.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان بخش مهندسی و ساختمان، مجریان طرح در منطقه و نیرو‌های پیمانکار افزود: طرح در شرایطی به نتیجه رسید که کشور با محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی روبه‌رو بود و این موضوع نشان‌دهنده تلاش و همدلی مجموعه کارفرما و پیمانکار در پیشبرد طرح‌های عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه تولید زودهنگام از چاه شماره ۹ گورزین با ظرفیت روزانه حدود ۱۰ میلیون فوت‌مکعب آغاز شده است، تصریح کرد: اضافه‌شدن این مقدار گاز به شبکه کشور در آستانه فصل سرد و افزایش مصرف در استان‌های شمالی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

راستی با اشاره به نقش تأمین مالی در پیشبرد طرح گفت: اعضای هیئت‌مدیره شرکت در زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز پیمانکار همراهی کردند و با وجود برخی محدودیت‌ها و دشواری‌های مرتبط با ماهیت طرح ، تلاش شد منابع موردنیاز برای تکمیل عملیات فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه پیمانکاران بخشی از خانواده صنعت نفت هستند، افزود: همکاری و هم‌افزایی میان کارفرما و پیمانکاران در اجرای طرحهای عملیاتی اهمیت بسیاری دارد و بهره‌برداری زودهنگام از چاه شماره ۹ گورزین نیز حاصل همین همکاری مشترک است.

برنامه‌ریزی برای توسعه میدان‌های گازی قشم

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت در منطقه قشم بیان کرد: هم‌زمان با افتتاح این طرح ، بررسی طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های منطقه نیز در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت‌های موجود در بخش تأسیسات نفتی، گازی و پالایشگاهی قشم به‌شکل مطلوب‌تری استفاده شود.

راستی ادامه داد: با همکاری مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران و پیگیری‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم طرح‌هایی را که با سرمایه‌گذاری کمتر، از بازدهی مناسبی برخوردارند، شناسایی و اجرا کنیم تا ظرفیت تأسیسات موجود در منطقه حفظ شود و امکان بهره‌برداری مستمر از آنها فراهم باشد.

وی از انتخاب پیمانکار و امضای قرارداد برای استقرار دکل حفاری در منطقه خبر داد و گفت: به‌زودی دکل حفاری به منطقه منتقل می‌شود تا عملیات حفاری چاه شماره ۱۰ گازی نیز آغاز شود. در منطقه سلخ نیز برنامه‌های توسعه‌ای در حال پیگیری است.

تکمیل خط لوله ۱۰ اینچ گاز در اولویت

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به اهمیت تکمیل خط لوله ۱۰ اینچ انتقال گاز در منطقه قشم بیان کرد: تکمیل این خط لوله از اولویت‌های شرکت است و باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

راستی با قدردانی از کارکنان منطقه قشم، مدیران عملیاتی، واحد‌های پشتیبانی و حراست و همچنین عوامل پیمانکار تأکید کرد: استمرار همکاری و همدلی میان مجموعه‌های اجرایی می‌تواند زمینه تکمیل طرح‌های جاری و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه قشم را فراهم کند.