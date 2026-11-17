به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مستند به تهیه‌کنندگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان و اجرای انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان، با نویسندگی و کارگردانی محمدرضا سعیدی‌فرد ساخته شده است.

مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، هدف از ساخت این اثر را روایت بیش از ۵۰ سال حمایت و پشتیبانی مرحوم آیت‌الله صبوری از نسل جوان و نقش وی در بنیان‌گذاری کتابخانه جعفری عنوان کرد.

مرتضی والی‌زاده افزود: این مستند با استفاده از گفت‌و‌گو با چهره‌هایی از جمله مرحوم اکبر عبدی، هنرمند سینما و تلویزیون، پروفسور جواد مشرقی، رئیس انجمن ریاضی کانادا و جمعی از استادان دانشگاه، تاریخچه و تأثیر کتابخانه آیت‌الله صبوری را در مسیر دانش‌اندوزی روایت می‌کند.

کتابخانه آیت‌الله صبوری چهار سال متوالی عنوان کتابخانه مشارکتی برتر کشور را کسب کرده است.