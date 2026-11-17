به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در اطلاعیه اورژانس استان تهران آمده است: سقوط یک دستگاه خودروی کوئیک به دره‌ای با عمق تقریبی ۱۵۰ متر در منطقه مبارک‌آباد آبعلی، یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت. در پی اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به سقوط خودرو به عمق دره و صعب‌العبور بودن مسیر، عملیات امدادرسانی با دشواری همراه بود. کارشناسان اورژانس پس از تلاش فراوان و طی مسافتی طولانی در شرایط سخت محیطی، موفق به دسترسی به مصدوم این حادثه، خانمی ۵۲ ساله، شدند و وی را به داخل آمبولانس منتقل کردند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.

لازم به ذکر است متأسفانه در این حادثه، مردی ۵۵ ساله نیز جان خود را در محل حادثه از دست داد.