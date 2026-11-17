معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در استان و تعطیلی مدارس و ادارات در روز چهارشنبه ۲۷ آبان همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله‌العظمی وحیدخراسانی خبر داد.

اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی ادارات و مدارس قم

اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی ادارات و مدارس قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم، در حاشیه حضور در بیت مرحوم آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی برای عرض تسلیت، اظهار داشت: در پی ارتحال این مرجع تقلید، روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در استان قم عزای عمومی اعلام شده است.

وی افزود: روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان در شهر قم، مدارس و ادارات استان تعطیل خواهند بود.

حیدری همچنین اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی پس از تشییع در شهر قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شود.