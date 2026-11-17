تفاهم‌نامه همکاری حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دفتر امور زنان و خانواده استانداری با هدف توسعه مشارکت اجتماعی زنان و خانواده در حفاظت از محیط زیست منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،این تفاهم‌نامه برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی زنان، دختران و خانواده‌ها در حفاظت از محیط زیست و توسعه همکاری‌های مشترک در سطح استان به امضا رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی در صیانت از محیط زیست، گفت: مشارکت زنان و خانواده‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق برنامه‌های محیط‌زیستی است و استفاده از توانمندی‌ها، تجارب و سرمایه اجتماعی این گروه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اصلاح الگو‌های مصرف در جامعه باشد.

محسن کریمی افزود: توسعه همکاری با دفتر امور زنان و خانواده استانداری و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های محلی و کنشگران اجتماعی، فرصت مناسبی برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ محیط‌زیستی، مدیریت منابع آب و انرژی، کاهش تولید پسماند، توسعه اقتصاد سبز و افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها در برابر تغییرات اقلیمی فراهم می‌کند.

رخساره سامانی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری هم با اشاره به ظرفیت‌های زنان و خانواده‌ها در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و توسعه‌ای، بر ضرورت تقویت مشارکت زنان در فعالیت‌های محیط‌زیستی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌های مشترک تأکید کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، ارتقای آگاهی و دانش محیط‌زیستی زنان و خانواده‌ها، اصلاح الگوی مصرف با رویکرد خانواده‌محور، توانمندسازی و شبکه‌سازی زنان فعال و تشکل‌های مردم‌نهاد، افزایش مشارکت اجتماعی در حفاظت و احیای محیط زیست و توجه به تاب‌آوری خانواده‌ها در برابر مخاطرات محیط‌زیستی، از زمینه‌های مورد توجه در همکاری مشترک خواهد بود.

انعقاد این تفاهم‌نامه گامی برای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اجتماعی استان و فراهم‌سازی زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر زنان و خانواده‌ها در حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در چهارمحال و بختیاری است.